Feuerwehreinsatz an Leipziger Haltepunkt: S-Bahn-Verkehr eingeschränkt

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Wegen eines Böschungsbrandes müssen Fahrgäste der S-Bahn-Linie S4 seit dem späten Dienstagnachmittag mit Einschränkungen rechnen.

Auf der Strecke zwischen Wurzen und Leipzig Hauptbahnhof muss mit Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr gerechnet werden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Betroffen ist der Bereich rund um den Haltepunkt Leipzig-Engelsdorf, nachdem dort Ödland bzw. Teile der Böschung nahe einem Stellwerk in Brand geraten sind.

Wie TAG24 von Maria Petermann von der Bundespolizei erfuhr, seien Feuerwehrkräfte aktuell dabei, die Flammen an der Bahnstrecke zu löschen.

Zur Ursache konnte sie allerdings noch nichts sagen, die Ermittlungen dazu werden in die Wege geleitet.

Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO gelten die Einschränkungen seit circa 17 Uhr. Demnach sei ein Teil des Bahnhofs gesperrt worden und Züge würden zurückgehalten.