Feuerwehreinsatz an Leipziger Haltepunkt: S-Bahn-Verkehr eingeschränkt
Leipzig - Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Wegen eines Böschungsbrandes müssen Fahrgäste der S-Bahn-Linie S4 seit dem späten Dienstagnachmittag mit Einschränkungen rechnen.
Betroffen ist der Bereich rund um den Haltepunkt Leipzig-Engelsdorf, nachdem dort Ödland bzw. Teile der Böschung nahe einem Stellwerk in Brand geraten sind.
Wie TAG24 von Maria Petermann von der Bundespolizei erfuhr, seien Feuerwehrkräfte aktuell dabei, die Flammen an der Bahnstrecke zu löschen.
Zur Ursache konnte sie allerdings noch nichts sagen, die Ermittlungen dazu werden in die Wege geleitet.
Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO gelten die Einschränkungen seit circa 17 Uhr. Demnach sei ein Teil des Bahnhofs gesperrt worden und Züge würden zurückgehalten.
Wie lange die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr noch andauern, konnte Petermann auf Anfrage noch nicht sagen. Informiert Euch am besten über den DB-Navigator, ob Eure Fahrt wie geplant stattfindet.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa