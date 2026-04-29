Weiche kaputt: Umleitungen und Verspätungen auf wichtiger ICE-Strecke - auch Regionalverkehr betroffen

Minden - Ein aus den Gleisen gesprungener Güterzug sorgt für massive Behinderungen im Fernverkehr der Bahn zwischen dem Ruhrgebiet und Hannover .

Bahnverbindungen zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin müssen umgeleitet werden. © Oliver Berg/dpa

ICE- und IC-Verbindungen etwa von Düsseldorf über Hannover nach Berlin müssen laut Bahn weiträumig umgeleitet werden. Dadurch seien die Züge etwa eine Stunde länger unterwegs. Außerdem könnten Fernzüge durch die Umleitung nicht in Minden, Herford, Bielefeld und Gütersloh halten.

Am späten Dienstagabend sei in Minden in Westfalen der Waggon eines Güterzugs an einer Weiche aus den Schienen gesprungen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Mit viel Glück sei der Waggon an der nächsten Weiche aber wieder auf die Schienen zurückgesprungen, sodass letztlich nichts Schlimmeres passiert sei.

Allerdings sei die Weiche dabei beschädigt worden, sodass im Moment keine Züge auf dem Abschnitt fahren könnten, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Wie schnell die Störung behoben werden könne, sei noch unklar. Hinweise auf Sabotage oder Vandalismus gebe es nicht, betonten Polizei und Bahn.