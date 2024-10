Reisende in NRW aufgepasst: Deutsche Bahn mit wichtiger Änderung ab Dezember

Ab 15. Dezember sollen die Fernzüge nun weitgehend wieder nach dem regulären Plan fahren, teilte die Bahn mit. Städte wie Aachen, Düren, Mönchengladbach, Krefeld und Gütersloh seien dann wieder wie gewohnt an die Hauptstadt angebunden.

Anfang August hatte die Bahn kurzfristig angekündigt, vorübergehend jeden 20. Fernzug in NRW zu streichen. So gibt es zum Beispiel zwischen Bonn und Berlin derzeit pro Tag nur noch fünf und nicht neun Direktverbindungen nach Berlin.

Auf der Strecke zwischen Köln und Amsterdam sollen Züge der Deutschen Bahn künftig im Zwei-Stunden-Takt fahren. © Boris Roessler/dpa

Auch einige Verbesserungen im Fahrplan werde es geben, kündigte die Bahn an. So werde das Angebot von NRW nach Belgien und in die Niederlande ausgebaut.

Auf der Strecke zwischen Köln und Amsterdam sollen Züge künftig im Zwei-Stunden-Takt fahren. Allerdings werden die Züge wegen eines großen Bauprojekts am Niederrhein monatelang über Mönchengladbach statt über Düsseldorf fahren und dadurch etwas länger unterwegs sein.

Auf der ICE-Verbindung Frankfurt–Köln–Aachen–Brüssel fährt ab Mitte Dezember abends ein zusätzlicher Zug in jede Richtung.



Für Reisende von Köln nach Berlin setzt die Bahn freitags und sonntags künftig zusätzliche Sprinter ein. Die Züge fahren ohne Zwischenhalt und brauchen für die Strecke in die Hauptstadt laut Fahrplan nur gut vier Stunden. Eine neue Verbindung gibt es abends auch aus dem Ruhrgebiet von und nach München.

Gleichzeitig würden einige schwach ausgelastete Züge etwa am sehr frühen Sonntagmorgen gestrichen. Unter anderem bei der noch recht neuen IC-Verbindung zwischen Münster, Siegen und Frankfurt kürzt die Bahn ihr Angebot. Reisende müssen auf der Strecke häufiger auf Regionalzüge umsteigen.