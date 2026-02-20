Nord-Süd-Tunnel dicht: Berliner brauchen starke Nerven!
Berlin - Im Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn laufen erneut Bauarbeiten, die den normalen Betrieb beeinträchtigen. Diese Einschränkungen bestehen.
Besonders für Berliner und Touristen, die aus dem Norden oder Süden in die Innenstadt wollen, dürfte die Fahrt deutlich erschwert sein.
Diesen Freitag beginnt die dritte und damit letzte Wochenendsperrung im Nord-Süd-Tunnel. Wie jedes Jahr nutzt DB InfraGO die Zeit für wichtige Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten.
Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, fahren die S-Bahn-Linien S1, S2, S25 und S26 nicht zwischen Yorckstraße und Gesundbrunnen.
Als Ersatzverkehr fahren die Buslinien S1A zwischen Yorckstraße und Friedrichstraße sowie S1B zwischen Friedrichstraße und Gesundbrunnen.
Auch die S5 ist zwischen den Bahnhöfen Wuhletal und Friedrichsfelde Ost jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen unterbrochen. Während dieser Zeit stellt die S-Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen bereit.
