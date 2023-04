RRX-Ausbau bei Leverkusen: Mammutprojekt sorgt für etliche Sperrungen!

Ab Ende August sollen die ersten Züge über das neue vierte Gleis zwischen Langenfeld und Leverkusen rollen. © Marius Becker/dpa

Die Bauarbeiten kämen insgesamt gut voran, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Ab Ende August sollen die ersten Züge über das neue vierte Gleis rollen - allerdings erst am 25. August und somit eine Woche später als ursprünglich geplant. Bis dahin müssen Reisende und Pendler Sperrungen in dem Bereich einplanen.

Der Abschnitt ist nur ein Teil des Mammutprojekts RRX-Ausbau. Ziel ist, dass auf den 120 Zugkilometern zwischen Köln und Dortmund künftig durchgehend alle 15 Minuten ein schneller Regionalexpress fährt.

Die Arbeiten zwischen Langenfeld und Leverkusen hatten im vergangenen Juni begonnen. Die Gleise in dem Bereich sind laut Bahn bis auf wenige Meter verlegt, außerdem seien neun Brücken für das zusätzliche vierte Gleis erweitert oder neue Weichen eingebaut worden.

Bis zur Inbetriebnahme muss zum Beispiel noch auf etwa 25 Kilometern eine neue Oberleitung montiert werden.