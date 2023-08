S-Bahn defekt: Hunderte müssen evakuiert werden

Hamburg – Eine S-Bahn der Linie 21 ist am Donnerstagmittag zwischen den Haltestellen Stellingen und Langenfelde liegengeblieben. 150 Fahrgäste mussten evakuiert werden. Inzwischen ist der S-Bahn-Verkehr auf der Strecke wieder aufgenommen worden.

"Der Zug konnte aus eigener Kraft nicht weiterfahren. Es ist ärgerlich, ist jetzt aber nun einmal leider passiert", so die Sprecherin. Rund 150 Fahrgäste mussten von der Feuerwehr evakuiert werden.

Inzwischen ist die S-Bahn erfolgreich herausgezogen worden und das Gleis ist wieder freigegeben. "Wir fangen in diesem Moment wieder an zu fahren", so die Sprecherin gegenüber TAG24.