Schon wieder! Kaputte Züge sorgen für Bus-Frust im Elbland

Zwischen Pirna, Neustadt in Sachsen und Sebnitz sollen demnach vom morgigen Mittwoch an Busse die ausfallenden Züge ersetzen. Das Schreiben liegt TAG24 vor.

Ein Zustand, der bei der Bahn in Dresden nicht mehr getragen werden kann: "Trotz Zusatzschichten im Werk Dresden-Altstadt und der Hinzunahme von weiteren Regio-Werken" sei keine rechtzeitige Reparatur der Züge möglich, hieß es am Dienstag im Bahn-Schreiben an den VVO.

Die Schäden an den Dieseltriebwagen im VVO-Netz sind vielfältig: Ein Insider spricht gegenüber TAG24 von überhitzten Motoren, verschlissenen Radsätzen sowie Schäden an Generatoren, der Klimaanlage und den WCs.

Repariert würde nach TAG24-Informationen in den Werken in Chemnitz, Erfurt, Neustrelitz und womöglich sogar in Rostock, wenn es die Kapazitäten gerade zuließen. Aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit sei es jedoch schwierig, so viele Züge auf einmal instand zu setzen. Nebenbei müssen intakte Wagen nämlich auch noch regelmäßig gewartet werden.

Um die Einschränkungen für Reisende gering zu halten, kommen jetzt auf der Linie der RB71 Busse zum Einsatz und die letzten intakten Züge werden auf den verbleibenden Strecken (etwa S8) eingesetzt.