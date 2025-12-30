Schweizer Züge machen Probleme in Deutschland: Jetzt ist die Ursache klar

Hamburg/Basel - Den Start der neuen Eurocity-Express-Verbindung zwischen Hamburg und Basel haben sich die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sicherlich anders vorgestellt! Das seit dem Fahrplanwechsel eingesetzte Fahrzeugmaterial sorgt derzeit vermehrt für Probleme. Es musste deshalb eine Zwischenlösung her. Mittlerweile ist auch die konkrete Ursache klar.

Der Einsatz der SBB-Giruno-Triebzüge (Baureihe RABe 501) zwischen Hamburg und Basel läuft bislang nicht rund. Vorübergehend muss die Deutsche Bahn mit ihrer Flotte aushelfen. © Deutsche Bahn AG/Volker Emersleben

So hängen die Beeinträchtigungen mit einer Fehleranfälligkeit der Störstromüberwachung der Stromabnehmer bei niedrigen Temperaturen zusammen, schreibt die staatliche Eisenbahngesellschaft der Schweiz auf TAG24-Anfrage.

"In den vergangenen Tagen hat sich gezeigt, dass die Einstellung des Störstrommonitors für Doppeltraktion bei den Giruno zu sensibel eingestellt ist", lässt Sprecherin Carmen Hefti wissen. Dies könne zu erhöhten Abweichungen und punktuell zur Abtrennung der Stromversorgung für den Fahrmotor führen.

Als Folge werden die verkehrenden Giruno-Züge zwischen den zwei Großstädten zunächst bis 1. Januar durch ICE-Züge der Baureihe 412 ersetzt, teilte die Deutsche Bahn (DB) gegenüber TAG24 mit.

Ob danach ein Regelbetrieb stattfinden kann, ließ ein Sprecher offen. Die SBB würden intensiv mit dem Hersteller "Stadler Rail" daran arbeiten, die technischen Störungen an den Triebzügen zu beheben, heißt es.