Schweizer Züge machen Probleme in Deutschland: So reagiert die DB darauf

Hamburg/Basel - Den Start der neuen Eurocity-Express-Verbindung zwischen Hamburg und Basel haben sich die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sicherlich anders vorgestellt! Das seit dem Fahrplanwechsel eingesetzte Fahrzeugmaterial sorgte nämlich zuletzt vermehrt für Probleme. Es musste deshalb jetzt eine Zwischenlösung her.

Der Einsatz der SBB-Giruno-Triebzüge (Baureihe RABe 501) zwischen Hamburg und Basel läuft bislang nicht rund. Vorübergehend muss die Deutsche Bahn mit ihrer Flotte aushelfen. © Deutsche Bahn AG/Volker Emersleben

So werden die in Doppeltraktion verkehrenden Giruno-Züge zwischen den zwei Großstädten zunächst bis 1. Januar durch ICE-Züge der Baureihe 412 ersetzt, teilte die Deutsche Bahn (DB) auf TAG24-Anfrage mit.

Ob danach ein Regelbetrieb stattfinden kann, ließ ein Sprecher offen. Die SBB würden intensiv mit dem Hersteller "Stadler Rail" daran arbeiten, die technischen Störungen an den Triebzügen zu beheben, heißt es.

Auf Anfrage konnte die staatliche Eisenbahngesellschaft der Schweiz die aufgetretenen Probleme zunächst nicht näher konkretisieren.

"Die eingesetzten ICE-Züge bieten im Vergleich zu den ursprünglich vorgesehenen Giruno-Zügen ein identisches Sitzplatzangebot", erklärte die DB weiter. Für Reisende komme es daher nicht zu Einschränkungen. Im Falle eines Ersatzzuges sei die Erstattung einer bereits getätigten Reservierung entsprechend der Fahrgastrechte möglich.