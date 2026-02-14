Stellwerk nicht besetzt: Zahlreiche Zugausfälle in NRW

Dormagen - Rund um Dormagen kommt es am Karnevalssamstag zu größeren Bahnausfällen. Dies teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) mit. Demnach ist ein Stellwerk nicht besetzt. Die Einschränkungen sollen bis etwa 20 Uhr andauern.

In Nordrhein-Westfalen fallen mehrere Züge aus. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Auswirkungen sind vor allem auf den Strecken der Linien RE6, RE7, und S11 zu spüren. Züge der Linie RE6, die von Köln nach Minden fahren, werden zwischen Düsseldorf und Köln/Bonn Flughafen in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet.

Züge der S11 aus Düsseldorf kommend beginnen und enden in Neuss, aus Bergisch Gladbach kommende Züge beginnen und enden in Köln-Nippes. Hier sei mit Teilausfällen zu rechnen, hieß es.

Die Bahnen der RE7, die zwischen Rheine und Krefeld verkehren, fallen komplett aus.