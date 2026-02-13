Nach tödlichem Angriff auf Zugbegleiter: So will NRW Bahnfahrten sicherer machen

Düsseldorf/Berlin - Vor dem von der Deutschen Bahn eingeladenen Sicherheitsgipfel in Berlin hat Nordrhein-Westfalen ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen und Forderungen an den Bund aufgestellt. So soll der Einsatz von Zweierteams bei den Zugbegleitern ausgebaut werden.

NRW fordert vom Bund Rechtssicherheit für das Tragen von Bodycams durch DB-Mitarbeiter. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Für das Tragen von Bodycams im Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV), bislang auf freiwilliger Basis, soll die Bundesregierung zudem Rechtssicherheit schaffen.

Die Technik zur Alarmierung und Verfolgung von Tätern soll ausgebaut und die Videoüberwachung noch effektiver eingesetzt werden.

Ausgeweitet werden soll auch der zum Schutz von Fahrgästen und Zugpersonal eingesetzte Einsatz von Sicherheitsteams.

Anfang Februar hatte es in Rheinland-Pfalz bei einer Ticketkontrolle einen Angriff auf einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn gegeben. Der 36-Jährige war zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Die Bahn hat daraufhin die Bundesregierung, die Bundespolizei, Vertreter der Bahnbranche, die Länder und Aufgabenträger für den Regionalverkehr sowie die Gewerkschaften zu einem Sicherheitsgipfel eingeladen