Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz gestört: Arbeiten dauern noch mindestens bis Mittwoch

Nach der Beschädigung von Kabeln in Leipzig ist der Zugverkehr zwischen der Messestadt und Chemnitz noch immer eingeschränkt.

Von Hannes Rücker, Juliane Bonkowski

Leipzig/Chemnitz - Bahnreisende brauchen weiter Geduld: Die Störungen auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz werden länger andauern als zunächst erhofft.

Auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig Chemnitz läuft immer noch nicht alles normal.
Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte, soll die Störung nun erst im Laufe des Mittwochnachmittags behoben sein. Bis dahin bleibt der Zugverkehr weiterhin eingeschränkt.

Ursache ist eine Beschädigung von Kabeln an einer Bahnbrücke im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf.

Unbekannte hatten dort am Wochenende einen Kabelkanal beschädigt und damit eine Signalstörung ausgelöst, wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte.

Besonders betroffen ist der Regionalexpress RE6 der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB). Mehrere Züge fallen weiterhin zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz aus. Für diesen Abschnitt sind Ersatzbusse im Einsatz.

Welche Bahnen im Einzelnen betroffen sind, seht Ihr auf der Seite der MRB.

Dia Bauarbeiten dauern weiter an.
Noch immer sucht die Polizei nach Zeugen, die im mutmaßlichen Tatzeitraum am vergangenen Samstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr im Bereich Torgauer Straße verdächtige Personen wahrgenommen haben. Meldet Euch mit Euren Hinweisen bitte unter Tel. 0800/8552055 beim LKA Sachsen.

