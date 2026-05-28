Störung behoben! Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin rollt wieder
Von Britta Körber und Lennart Stock
Lüneburg - Der Ausfall eines Stellwerks an einer Bahnstrecke nahe Lüneburg in Niedersachsen beeinträchtigte am Mittwoch auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) zwischen Hamburg und Berlin. Am Donnerstagmorgen konnte die Störung behoben werden.
Der Bahnverkehr rolle wieder uneingeschränkt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen.
Die Reparaturarbeiten in dem ausgefallenen Stellwerk bei Deutsch Evern nahe Lüneburg konnten ihm zufolge in den frühen Morgenstunden früher als geplant abgeschlossen werden.
Am Mittwoch kam es bei den Zügen, die zwischen den beiden Städten fahren, zu Verspätungen und Ausfällen, teilte die Bahn mit. ICE-Züge verkehrten demnach auf der Strecke teilweise nur alle zwei Stunden.
Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg wurde seit August 2025 generalsaniert und gesperrt. Seit dem 15. Mai ist ein Teil wieder freigeben, am 14. Juni soll die ganze Strecke wieder befahrbar sein.
Probleme gab es auch im Regionalverkehr. Die Bahngesellschaft Metronom, die den Regionalverkehr mit den Linien RE3/RB31 zwischen Hamburg und Uelzen betreibt, teilte am Mittwoch mit, durch den Stellwerksausfall in Deutsch Evern könne nur ein Zug pro Stunde und Richtung fahren. "Dadurch staut sich der Verkehr immer weiter auf."
Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.
Erstmeldung vom 27. Mai um 17.38 Uhr, aktualisiert am 28. Mai um 7.13 Uhr.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa