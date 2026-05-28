Störung behoben! Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin rollt wieder

Lüneburg - Der Ausfall eines Stellwerks an einer Bahnstrecke nahe Lüneburg in Niedersachsen beeinträchtigte am Mittwoch auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) zwischen Hamburg und Berlin . Am Donnerstagmorgen konnte die Störung behoben werden.

Aufgrund einer Stellwerksstörung gab es am Mittwoch Verspätungen und Ausfälle zwischen Hamburg und Berlin. © Julian Stratenschulte/dpa

Der Bahnverkehr rolle wieder uneingeschränkt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen.

Die Reparaturarbeiten in dem ausgefallenen Stellwerk bei Deutsch Evern nahe Lüneburg konnten ihm zufolge in den frühen Morgenstunden früher als geplant abgeschlossen werden.

Am Mittwoch kam es bei den Zügen, die zwischen den beiden Städten fahren, zu Verspätungen und Ausfällen, teilte die Bahn mit. ICE-Züge verkehrten demnach auf der Strecke teilweise nur alle zwei Stunden.

Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg wurde seit August 2025 generalsaniert und gesperrt. Seit dem 15. Mai ist ein Teil wieder freigeben, am 14. Juni soll die ganze Strecke wieder befahrbar sein.