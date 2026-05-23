Brand an Bahnstrecke: Zugverkehr zwischen Leipzig und Berlin gestört

Trebbin (Teltow-Fläming) - Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) mussten am Samstag in Brandenburg bei brütender Hitze längere Zeit in einem Zug ausharren – Grund war ein Böschungsbrand zwischen Berlin und Leipzig .

Der Brand war direkt neben den Gleisen ausgebrochen. © Julian Stähle

Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, musste ein ICE mit dem Ziel Hamburg südlich der Hauptstadt in Trebbin halten und schließlich wieder nach Leipzig zurückfahren.

Gegen 13.30 Uhr war am Bahndamm zwischen Trebbin und Ludwigsfelde ein Feuer ausgebrochen, nachdem kurz zuvor ein Güterzug die Strecke passiert hatte.

Die trockene Vegetation ging umgehend in Flammen auf, die durch starken Wind weiter angefacht wurden und drohten, auf ein angrenzendes Waldgebiet überzugreifen.

Für die Löscharbeiten musste der Bahnverkehr unterbrochen werden. "Aufgrund eines Böschungsbrandes ist die Strecke zwischen Jüterbog und Ludwigsfelde derzeit gesperrt", hieß es in einer offiziellen Mitteilung der Bahn.

Demnach mussten die Züge im Fernverkehr umgeleitet werden, wodurch sie sich um etwa 30 Minuten verspäteten. Vereinzelt könne es zu Zug- und Halteausfällen kommen, teilte die DB weiter mit.