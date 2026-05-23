Brand an Bahnstrecke: Zugverkehr zwischen Leipzig und Berlin gestört
Trebbin (Teltow-Fläming) - Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) mussten am Samstag in Brandenburg bei brütender Hitze längere Zeit in einem Zug ausharren – Grund war ein Böschungsbrand zwischen Berlin und Leipzig.
Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, musste ein ICE mit dem Ziel Hamburg südlich der Hauptstadt in Trebbin halten und schließlich wieder nach Leipzig zurückfahren.
Gegen 13.30 Uhr war am Bahndamm zwischen Trebbin und Ludwigsfelde ein Feuer ausgebrochen, nachdem kurz zuvor ein Güterzug die Strecke passiert hatte.
Die trockene Vegetation ging umgehend in Flammen auf, die durch starken Wind weiter angefacht wurden und drohten, auf ein angrenzendes Waldgebiet überzugreifen.
Für die Löscharbeiten musste der Bahnverkehr unterbrochen werden. "Aufgrund eines Böschungsbrandes ist die Strecke zwischen Jüterbog und Ludwigsfelde derzeit gesperrt", hieß es in einer offiziellen Mitteilung der Bahn.
Demnach mussten die Züge im Fernverkehr umgeleitet werden, wodurch sie sich um etwa 30 Minuten verspäteten. Vereinzelt könne es zu Zug- und Halteausfällen kommen, teilte die DB weiter mit.
Deutsche Bahn kann Dauer der Streckensperrung noch nicht einschätzen
Konkret betroffen sind die ICE-Züge zwischen Berlin und Halle (S)/Leipzig, die ICE-Sprinter-Züge zwischen Berlin und Erfurt und einzelne IC-Züge zwischen Berlin und Riesa/Dresden.
Die Löscharbeiten sind weiterhin im Gang, sodass bislang weder die Dauer des Feuerwehreinsatzes noch mögliche Schäden an der Trasse durch die Brandeinwirkung abgeschätzt werden könnten.
Die Deutsche Bahn wies Reisende darauf hin, sich vor Reiseantritt über die Verbindung auf bahn.de in der DB-Navigator-App oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter 030/2970 zu informieren.
Nach Angaben der Bahn wurde der Brand durch eine heißgelaufene Achse an dem vorbeifahrenden Güterzug ausgelöst. "Kurz nachdem der Zug vorbei war, fing es plötzlich an zu brennen", berichteten Anwohner vor Ort. Etwa 65 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.
Erstmeldung von 17.45 Uhr, aktualisiert um 18.43 Uhr.
Titelfoto: Julian Stähle