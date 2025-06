17.06.2025 07:46 Störungen bei der Deutschen Bahn nach Brand bei Berlin

Ein Böschungsbrand richtet großen Schaden an einem Bahn-Stellwerk in Bernau an. Auch am Tag danach kommt es weiterhin zu Problemen auf der betroffenen Strecke.

Von Alexandra Kiel Alles in Kürze Brand bei Berlin verursacht Störungen bei der Deutschen Bahn

Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Abend an

ICE-Linien und Züge zwischen Berlin und Frankfurt/München betroffen

Züge zwischen Berlin und Stralsund werden umgeleitet

Züge zwischen Berlin und Stralsund werden umgeleitet

Halte in mehreren Städten entfallen, Verspätungen bis 20 Minuten möglich

Berlin - Die Beeinträchtigungen im Fernverkehr durch eine Störung auf der Zugstrecke bei Bernau dauern weiterhin an. Mehrere ICE-Linien sind von dem Böschungsbrand bei Bernau betroffen. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa Wie die Deutsche Bahn am frühen Morgen mitteilte, werden die Reparaturarbeiten voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern. Auslöser war ein Brand in der Nähe eines Gleises im brandenburgischen Landkreis Barnim bei Berlin. Dieser verursachte erhebliche Kabelschäden. Weshalb es am Montagabend zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar. Betroffen sind insbesondere die ICE-Linie 21 (Ostseebad Binz nach Berlin) sowie einzelne Züge der Linie 15 (Berlin nach Frankfurt am Main) und Linie 28 (Ostseebad Binz nach München). Laut der Deutschen Bahn werden die Züge der Verbindung Berlin - Eberswalde - Pasewalk - Greifswald - Ostseebad Binz zwischen Berlin und Stralsund umgeleitet. Halte in Bernau, Eberswalde, Angermünde, Prenzlau, Pasewalk, Anklam, Züssow und Greifswald entfallen. Als Ersatzhalt ist Neustrelitz vorgesehen. Außerdem könne es zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten kommen, hieß es weiter.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa