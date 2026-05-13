Streckensperrung: Personen auf den Gleisen sorgen für Bahn-Chaos

Düsseldorf/Neuss - Unbefugte Personen auf den Gleisen haben am frühen Mittwochmorgen eine Streckensperrung zwischen den Hauptbahnhöfen Düsseldorf und Neuss verursacht.

Die Streckensperrung ist inzwischen wieder aufgehoben. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, wurde die Sperrung inzwischen aufgehoben.

Die unbefugten Personen hätten die Gleise verlassen. Es kommt demnach aber weiter zu Verspätungen und Teilausfällen auf der Strecke.

Betroffen von der Sperrung waren nach Angaben des Internetportals "Zuginfo-NRW" die Regionalexpress-Linien 4, 6, 10 und 13, die Regionalbahn-Linie 39 sowie die S-Bahn-Linien 8, 11 und 28.