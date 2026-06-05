Tödlicher Unfall auf Bahnstrecke: Zugverkehr zwischen Dresden und Prag unterbrochen

Stadt Wehlen - Tragischer Unfall auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Pirna und Bad Schandau! Am Freitagmittag musste der Abschnitt im Oberen Elbtal voll gesperrt werden.

Ein Railjet von České dráhy ist am Freitagmittag nahe dem Haltepunkt Stadt Wehlen mit einer Person kollidiert. © Daniel Förster

Wie die Bundespolizei Berggießhübel auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte ein Railjet in Richtung Berlin kurz vor 13 Uhr nahe dem Haltepunkt Stadt Wehlen eine Gefahrenbremsung eingeleitet. "Ein Mann wurde von dem Zug tödlich erfasst", erklärte Sprecher Frank Eisenschmidt. Man gehe von suizidaler Absicht aus.

"Zunächst war eine Evakuierung geplant. Später entschied man sich dafür, den Railjet weiterfahren zu lassen. Das Zugpersonal kümmerte sich um die Versorgung der Reisenden", so Eisenschmidt weiter.

Die neunteilige Lok-Wagen-Garnitur hat mittlerweile den Dresdner Hauptbahnhof erreicht – mit dreistündiger Verspätung. "Die Aufhebung der Streckensperrung wird für 16.30 Uhr erwartet", sagte der Sprecher am Nachmittag zu TAG24. Der Kriminaldienst der Polizeidirektion Dresden führe die Ermittlungen.

Noch immer kommt es zu großen Behinderungen. Sämtliche Fernzüge nach Prag sowie in die Gegenrichtung mussten an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten werden.