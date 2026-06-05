Tödlicher Unfall auf Bahnstrecke: Zugverkehr zwischen Dresden und Prag unterbrochen
Stadt Wehlen - Tragischer Unfall auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Pirna und Bad Schandau! Am Freitagmittag musste der Abschnitt im Oberen Elbtal voll gesperrt werden.
Wie die Bundespolizei Berggießhübel auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte ein Railjet in Richtung Berlin kurz vor 13 Uhr nahe dem Haltepunkt Stadt Wehlen eine Gefahrenbremsung eingeleitet. "Ein Mann wurde von dem Zug tödlich erfasst", erklärte Sprecher Frank Eisenschmidt. Man gehe von suizidaler Absicht aus.
"Zunächst war eine Evakuierung geplant. Später entschied man sich dafür, den Railjet weiterfahren zu lassen. Das Zugpersonal kümmerte sich um die Versorgung der Reisenden", so Eisenschmidt weiter.
Die neunteilige Lok-Wagen-Garnitur hat mittlerweile den Dresdner Hauptbahnhof erreicht – mit dreistündiger Verspätung. "Die Aufhebung der Streckensperrung wird für 16.30 Uhr erwartet", sagte der Sprecher am Nachmittag zu TAG24. Der Kriminaldienst der Polizeidirektion Dresden führe die Ermittlungen.
Noch immer kommt es zu großen Behinderungen. Sämtliche Fernzüge nach Prag sowie in die Gegenrichtung mussten an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten werden.
Die S-Bahn-Züge der S1 rollen zwischen Meißen und Pirna sowie Kurort Rathen und Bad Schandau beziehungsweise Schöna.
Erstmeldung vom 5. Juni, 14.41 Uhr. Letzte Aktualisierung am 5. Juni, 16.25 Uhr.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich dieser Vorfall jedoch im öffentlichen Raum zugetragen hat und sich gravierend auf den Bahnverkehr auswirkt, entschied sich die Redaktion, es dennoch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Montage: Daniel Förster (2)