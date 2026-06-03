Verspätungen und Zugausfälle: Diebstahl legt Bahnverkehr im Raum Leipzig/Halle lahm
Von Daniel Josling
Bitterfeld/Halle - Nach einem Buntmetalldiebstahl im Raum Bitterfeld kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Betroffen sind unter anderem mehrere S-Bahn-Linien zwischen Halle, Dessau und Leipzig sowie der Regionalexpress RE 13. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.
Demnach trat die Störung bereits am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf. Die Auswirkungen werden voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern.
Im Nahverkehr fallen einzelne Verbindungen der S-Bahn aus oder verkehren verspätet. Für betroffene Strecken wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet.
Reisende sollten mehr Zeit einplanen und sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren.
Auch im Fernverkehr sind Auswirkungen spürbar. Nach Angaben der Bahn kommt es auf verschiedenen Verbindungen über Halle und Leipzig zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten. Weitere Details zum Umfang des Schadens lagen zunächst nicht vor.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa