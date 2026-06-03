Verspätungen und Zugausfälle: Diebstahl legt Bahnverkehr im Raum Leipzig/Halle lahm

Bitterfeld/Halle - Nach einem Buntmetalldiebstahl im Raum Bitterfeld kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt und Sachsen . Betroffen sind unter anderem mehrere S-Bahn-Linien zwischen Halle, Dessau und Leipzig sowie der Regionalexpress RE 13. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.

Wer heute mit der S-Bahn oder dem RE13 unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach trat die Störung bereits am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf. Die Auswirkungen werden voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern.

Im Nahverkehr fallen einzelne Verbindungen der S-Bahn aus oder verkehren verspätet. Für betroffene Strecken wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet.

Reisende sollten mehr Zeit einplanen und sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren.