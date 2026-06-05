Große Einschränkungen am Flughafen Köln/Bonn: Fernzüge fallen aus
Köln - Wer in den nächsten Tagen mit dem Zug zum Flughafen Köln/Bonn fahren will, muss deutlich mehr Zeit einplanen: Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke rollen dort keine Fernzüge mehr.
Für viele Reisende beginnt der Urlaub aktuell mit einer kleinen Geduldsprobe. Ab Freitagabend (5. Juni) ist der Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn für mehrere Tage nur eingeschränkt erreichbar.
Grund sind Arbeiten an einer Brücke der A59 in Köln-Heumar. Damit diese sicher durchgeführt werden können, muss die Deutsche Bahn die Oberleitung auf der Strecke abschalten und teilweise sogar abbauen.
Besonders betroffen ist der Fernverkehr: Sämtliche Halte von ICE- und IC-Zügen am Flughafen entfallen bis Donnerstagmorgen (11. Juni, 5 Uhr). Wer zum Airport möchte, muss auf Ersatzverbindungen ausweichen.
Als Alternative setzt die Bahn einen Direktbus zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und dem Flughafen ein. Dieser fährt ohne Zwischenstopp etwa alle zehn Minuten.
Auch im Nahverkehr gibt es Änderungen: Für die S19 verkehren Ersatzbusse zwischen Köln Messe/Deutz, Frankfurter Straße, Flughafen und Wahn. Zusätzlich verbindet ein Ersatzbus der RB27 Troisdorf mit dem Flughafen.
Von den Einschränkungen betroffen sind neben dem Fernverkehr auch die Linien RE6 (RRX), RB26, RB27 und S19. Reisende sollten ihre Verbindung deshalb vor der Abfahrt noch einmal prüfen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa