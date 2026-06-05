Große Einschränkungen am Flughafen Köln/Bonn: Fernzüge fallen aus

Köln - Wer in den nächsten Tagen mit dem Zug zum Flughafen Köln /Bonn fahren will, muss deutlich mehr Zeit einplanen: Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke rollen dort keine Fernzüge mehr.

Wegen Bauarbeiten an einer Brücke der A59 können bis Donnerstag keine Fernzüge am Flughafen Köln/Bonn halten. © Jan Woitas/dpa

Für viele Reisende beginnt der Urlaub aktuell mit einer kleinen Geduldsprobe. Ab Freitagabend (5. Juni) ist der Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn für mehrere Tage nur eingeschränkt erreichbar.

Grund sind Arbeiten an einer Brücke der A59 in Köln-Heumar. Damit diese sicher durchgeführt werden können, muss die Deutsche Bahn die Oberleitung auf der Strecke abschalten und teilweise sogar abbauen.

Besonders betroffen ist der Fernverkehr: Sämtliche Halte von ICE- und IC-Zügen am Flughafen entfallen bis Donnerstagmorgen (11. Juni, 5 Uhr). Wer zum Airport möchte, muss auf Ersatzverbindungen ausweichen.

Als Alternative setzt die Bahn einen Direktbus zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und dem Flughafen ein. Dieser fährt ohne Zwischenstopp etwa alle zehn Minuten.