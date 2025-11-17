Tote Person gefunden: ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt in beide Richtungen gesperrt
Von Angelika Resenhoeft
Nürnberg/Ingolstadt - Die ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt ist auf einem Abschnitt am Montag in beide Richtungen gesperrt - und dafür gibt es einen traurigen Grund.
Es sei eine tote Person gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Details waren zunächst unklar. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kinding und Allersberg.
Die schnellen Züge werden nach Bahnangaben über Augsburg umgeleitet, es kommt zu Verspätungen.
Neben dem Fernverkehr sei auch der Regionalverkehr betroffen: Die Züge werden über Treuchtlingen umgeleitet.
Zugausfälle sind möglich.
Zusätzlich zu der Umleitung richtete die Deutsche Bahn (DB) einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Roth und Kinding ein.
Die S-Bahn Linie 5 (Nürnberg - Allersberg) ist von der Sperre nicht betroffen.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa (Archivfoto)