Tote Person gefunden: ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt in beide Richtungen gesperrt

Am Montag ist die Bahnstrecke Nürnberg - Ingolstadt auf einem Teilstück in beide Richtungen gesperrt. Grund ist eine gefundene tote Person.

Von Angelika Resenhoeft

Nürnberg/Ingolstadt - Die ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt ist auf einem Abschnitt am Montag in beide Richtungen gesperrt - und dafür gibt es einen traurigen Grund.

Die Bahnstrecke bei Nürnberg ist in beide Richtungen gesperrt. (Archivfoto)
Die Bahnstrecke bei Nürnberg ist in beide Richtungen gesperrt. (Archivfoto)  © Jens Büttner/dpa

Es sei eine tote Person gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Details waren zunächst unklar. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kinding und Allersberg.

Die schnellen Züge werden nach Bahnangaben über Augsburg umgeleitet, es kommt zu Verspätungen.

Neben dem Fernverkehr sei auch der Regionalverkehr betroffen: Die Züge werden über Treuchtlingen umgeleitet.

Erster Werktag ohne Regional- und Fernzüge am Kölner Hbf: So ist aktuell die Lage
Deutsche Bahn Erster Werktag ohne Regional- und Fernzüge am Kölner Hbf: So ist aktuell die Lage

Zugausfälle sind möglich.

Zusätzlich zu der Umleitung richtete die Deutsche Bahn (DB) einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Roth und Kinding ein.

Die S-Bahn Linie 5 (Nürnberg - Allersberg) ist von der Sperre nicht betroffen.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa (Archivfoto)

Mehr zum Thema Deutsche Bahn: