Nach Stellwerkbrand: RE1 fährt wieder zwischen Magdeburg und Berlin

Das alte ausgebrannte Stellwerk wird abgerissen. Dort soll ein neues entstehen. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Bis zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember ist der RE1 wieder stündlich unterwegs, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Vereinzelte Güterzüge sind demnach seit vergangener Woche wieder auf der Strecke unterwegs.

Insgesamt sind den Angaben zufolge pro Stunde und Richtung drei Züge im Personen- und Güterverkehr möglich. Das entspreche 80 Prozent des Zugvolumens, das vor dem Brand am 23. September gefahren sei.

Einschränkungen bleiben laut Deutscher Bahn bestehen: Die RB40 zwischen Braunschweig und Burg ende weiterhin in Biederitz.

Zwischen Biederitz und Burg ist weiter Schienenersatzverkehr unterwegs.

Der RE1 bediene auch nicht alle Halte. Zudem verlängere sich die Fahrzeit. Der Fernverkehr wird weiterhin umgeleitet.