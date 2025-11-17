Erster Werktag ohne Regional- und Fernzüge am Kölner Hbf: So ist aktuell die Lage

Köln - Seit Freitagabend ist der Kölner Hauptbahnhof für den Fern- und Regionalverkehr gesperrt - nun muss sich der Ersatzfahrplan erstmals im Berufsverkehr bewähren.

Am Kölner Hauptbahnhof rollt aktuell kein Regional- und Fernverkehr mehr. © Henning Kaiser/dpa

Viele Pendler werden in Köln voraussichtlich die S-Bahnen und U-Bahnen nutzen, um an ihr Ziel zu kommen.

Während der zehntägigen Sperrung halten viele ICE etwas außerhalb an den Bahnhöfen Ehrenfeld oder Messe/Deutz statt am Hauptbahnhof. Auch im Regionalverkehr umfahren einige Linien wie der RE 1 (Aachen-Hamm) oder der RE 5 (Wesel-Koblenz) die Stadt weiträumig und halten dadurch zum Beispiel auch nicht in Leverkusen oder Düsseldorf-Benrath.

Insgesamt kommt es auf etwa einem Dutzend Regionalverkehrs-Linien zu Umleitungen. Am besten sehe man in der Online-Auskunft, wie die eigene Verbindung trotz der Bauarbeiten funktioniert, rät die Bahn.

Am Wochenende war die Sperrung nach Bahnangaben zunächst ohne größere Probleme angelaufen. Die Reisenden hätten sich gut vorbereitet, hieß es.

Die Sperrung der Fern- und Regionalgleise gilt bis zum Morgen des 24. November. Dabei können die Bauarbeiten, die während der Sperrung eigentlich geplant waren, gar nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

