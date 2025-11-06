Trotz Bauarbeiten in München: So kommen Pendler ans Ziel – die Bahn will helfen

München - Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke in München und der Sendlinger Spange blockieren derzeit verstärkt die Nutzung einiger Gleise in der Landeshauptstadt.

Bei der S-Bahn ist man in München Chaos gewohnt. Die Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke tragen ihren Teil dazu bei. Die Bahn versucht, Abhilfe zu schaffen. © Lukas Barth/dpa

Vor allem zwischen Hauptbahnhof und Pasing kommt es zu Einschränkungen. Das Resultat sind überfüllte Züge.

Um Abhilfe zu schaffen, bietet die S-Bahn München nun eine zusätzliche Pendler-S-Bahn an, wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage sagte. Der "Münchner Merkur" hatte zuvor darüber berichtet.

Die Pendler-Bahn fährt nach Angaben der DB zu den Stoßzeiten von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 19 Uhr im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Pasing.

Die Pendler-Bahn führe jedoch dazu, dass die ohnehin schon ausgelasteten Gleise noch mehr strapaziert würden, so der Bahn-Sprecher weiter.

Daher müsse im westlichen Stammstreckenbereich und bei den zusätzlichen Pendelfahrten mit Verspätungen gerechnet werden.