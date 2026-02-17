2.261
"Unbekannter Fehler": Deutsche Bahn kämpft mit Buchungsproblemen
Berlin - Die Deutsche Bahn (DB) hat seit Dienstagnachmittag mit massiven Netzwerk-Problemen zu kämpfen. Manche Funktionen sind nur eingeschränkt verfügbar.
"Keine Suchergebnisse - es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten", lautet die Meldung, wenn Kunden im DB Navigator nach Verbindungen suchen oder Tickets kaufen wollen.
Dazu erklärt die DB: "Es kann aktuell zu Störungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen kommen. Unsere IT-Experten arbeiten bereits an Ursachenanalyse und Entstörung."
Zeitweise liefen Nutzer-Anfragen ebenfalls auf der Website ins Leere. In einem Bahnforum wird berichtet, dass auch mehrere Reisezentren von den Ausfällen betroffen seien.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa