"Unbekannter Fehler": Deutsche Bahn kämpft mit Buchungsproblemen

Berlin - Die Deutsche Bahn (DB) hat seit Dienstagnachmittag mit massiven Netzwerk-Problemen zu kämpfen. Manche Funktionen sind nur eingeschränkt verfügbar.

Die Deutsche Bahn ist seit Dienstagnachmittag mit einer IT-Störung konfrontiert. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

"Keine Suchergebnisse - es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten", lautet die Meldung, wenn Kunden im DB Navigator nach Verbindungen suchen oder Tickets kaufen wollen.

Dazu erklärt die DB: "Es kann aktuell zu Störungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen kommen. Unsere IT-Experten arbeiten bereits an Ursachenanalyse und Entstörung."