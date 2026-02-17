 2.261

"Unbekannter Fehler": Deutsche Bahn kämpft mit Buchungsproblemen

Die Deutsche Bahn hat seit Dienstagnachmittag mit massiven Netzwerk-Problemen zu kämpfen. Manche Funktionen sind nur eingeschränkt verfügbar.

Von Maximilian Schiffhorst

Die Deutsche Bahn ist seit Dienstagnachmittag mit einer IT-Störung konfrontiert. (Symbolfoto)
Die Deutsche Bahn ist seit Dienstagnachmittag mit einer IT-Störung konfrontiert. (Symbolfoto)  © Carsten Koall/dpa

"Keine Suchergebnisse - es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten", lautet die Meldung, wenn Kunden im DB Navigator nach Verbindungen suchen oder Tickets kaufen wollen.

Dazu erklärt die DB: "Es kann aktuell zu Störungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen kommen. Unsere IT-Experten arbeiten bereits an Ursachenanalyse und Entstörung."

Zeitweise liefen Nutzer-Anfragen ebenfalls auf der Website ins Leere. In einem Bahnforum wird berichtet, dass auch mehrere Reisezentren von den Ausfällen betroffen seien.

