Prignitz-Express: Bauarbeiten bremsen den Verkehr in der Region
Wittenberge - Die Bauarbeiten an der RE6-Strecke zwischen Kremmen und Neuruppin verzögern sich voraussichtlich länger als ursprünglich geplant.
Laut Angaben der Deutschen Bahn wirkt sich der anhaltende Frost besonders auf erdnahe Arbeiten am Eisenbahndamm aus, darunter den Kabeltiefbau.
Eine Freigabe der Strecke vor dem 30. April 2026 erscheint damit unrealistisch.
Wie der rbb berichtete, wird der Regionalexpress weiterhin über die Ausweichstrecke über Löwenberg geleitet, der Schienenersatzverkehr bleibt bestehen.
Auch der Umbau des Bahnübergangs in Kremmen an der L19/Ruppiner Chaussee wurde nach Angaben der Bahn auf Juli 2026 verschoben.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa