Prignitz-Express: Bauarbeiten bremsen den Verkehr in der Region

Wittenberge - Die Bauarbeiten an der RE6-Strecke zwischen Kremmen und Neuruppin verzögern sich voraussichtlich länger als ursprünglich geplant.

Aufgrund von Bauarbeiten ist die Strecke des Prignitz-Express (RE6) aktuell verkürzt. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Laut Angaben der Deutschen Bahn wirkt sich der anhaltende Frost besonders auf erdnahe Arbeiten am Eisenbahndamm aus, darunter den Kabeltiefbau.



Eine Freigabe der Strecke vor dem 30. April 2026 erscheint damit unrealistisch.

Wie der rbb berichtete, wird der Regionalexpress weiterhin über die Ausweichstrecke über Löwenberg geleitet, der Schienenersatzverkehr bleibt bestehen.