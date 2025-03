Vergessene Fahrräder bei der Deutschen Bahn kommen an diesem Ort unter den Hammer

Berlin - In den nächsten Wochen versteigert die Deutsche Bahn wieder zig ihrer Fundfahrräder.

In Berlin werden vergessene Fahrräder bei der Deutschen Bahn versteigert. (Archivbild) © Hannes P Albert/dpa

Bis Ende Mai finden noch zahlreiche Fahrradversteigerungen statt, wie eine Bahnsprecherin sagte. Der nächste Termin ist demnach bereits an diesem Mittwoch am Bahnhof Berlin-Lichtenberg.

Kurz vor dem Sommer bietet die Bahn viele dieser Veranstaltungen in ganz Deutschland an. Darunter sind etwa Termine in Berlin, Leipzig, Dresden, München oder Braunschweig.

Im vergangenen Jahr hatte die Bahn Hunderte von vergessenen Fahrrädern versteigert. "Pro Jahr gibt es an und in unseren 5400 Bahnhöfen schätzungsweise 2700 Fundräder", erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Damit liege das vergangene Jahr im Durchschnitt.

Etwa die Hälfte werde nach einer Aufbewahrungszeit von mindestens zehn Wochen versteigert. Fahrräder in besonders schlechtem Zustand werden verschrottet.