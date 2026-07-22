Person von Zug erfasst: Unglück auf Strecke zwischen Leipzig und Halle
Großkugel - Tragisches Unglück auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Halle: Am Mittwochmorgen ist dort eine Person von einem Zug erfasst und dabei getötet worden.
Sprecher der Bundespolizei bestätigten das Unglück gegenüber TAG24, das sich laut Info-Website der DB InfraGO gegen 8.15 Uhr ereignet hatte.
Demnach soll es aktuell zu Störungen in dem Bereich kommen. Wie weitreichend diese sind, konnte zunächst nicht gesagt werden.
Weil die Strecke zwischen Leipzig und Schkeuditz aktuell aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt ist, ist in diesem Bereich bereits seit 2. Juli Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Die Eisenbahnbrücken Pittlerstraße und Linkelstraße, die sich beide in dem Abschnitt befinden, sind mehr als 100 Jahre alt, müssen deshalb abgerissen und anschließend neu gebaut werden.
Die Bauarbeiten sollen noch bis zum 10. Oktober andauern. In der gesamten Zeit sollen Busse zwischen Leipzig und Schkeuditz verkehren.
Noch ist unklar, ob es sich hierbei um einen Suizid gehandelt hat. Aufgrund der Auswirkungen des Vorfalls auf den öffentlichen Raum hat sich die TAG24-Redaktion entschieden, den Fall zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.
Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
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