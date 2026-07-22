Person von Zug erfasst: Unglück auf Strecke zwischen Leipzig und Halle

Großkugel - Tragisches Unglück auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Halle: Am Mittwochmorgen ist dort eine Person von einem Zug erfasst und dabei getötet worden.

Wegen eines tragischen Unglücks kommt es aktuell zu Störungen auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Halle. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Sprecher der Bundespolizei bestätigten das Unglück gegenüber TAG24, das sich laut Info-Website der DB InfraGO gegen 8.15 Uhr ereignet hatte.

Demnach soll es aktuell zu Störungen in dem Bereich kommen. Wie weitreichend diese sind, konnte zunächst nicht gesagt werden.

Weil die Strecke zwischen Leipzig und Schkeuditz aktuell aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt ist, ist in diesem Bereich bereits seit 2. Juli Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Eisenbahnbrücken Pittlerstraße und Linkelstraße, die sich beide in dem Abschnitt befinden, sind mehr als 100 Jahre alt, müssen deshalb abgerissen und anschließend neu gebaut werden.