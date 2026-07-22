Schon wieder Stillstand beim RE1: Pendler müssen auf Busse umsteigen
Von Wilhelm Pischke
Berlin/Frankfurt (Oder) - Erneut schlechte Nachrichten für Pendler: Ab Freitag entfallen alle Züge der Linie RE1 zwischen Berlin-Ostbahnhof und Frankfurt (Oder).
Das teilte die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) mit. Die Sperrung soll bis zum Morgen des 15. August andauern. Grund hierfür seien Bauarbeiten der Deutschen Bahn.
Zwischen den Bahnhöfen besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen. Einige der Busse fahren alle Stationen via Landstraße ab.
Andere Expressbusse lassen kleinere Ortschaften aus und fahren teilweise über die Autobahn.
Dennoch müssen sich Pendler auf deutlich längere Fahrzeiten einstellen.
Die RE1-Zuglinie zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder) gilt als das große Sorgenkind der ODEG. In diesem Jahr seien bis April bereits 13 Prozent der Verbindungen durch Baustellen ausgefallen, sagte ODEG-Geschäftsführer, Lars Gehrke, in Berlin.
Die ODEG verweist häufig auf Probleme bei der Baustellenplanung durch die Deutsche Bahn.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa