Schon wieder Stillstand beim RE1: Pendler müssen auf Busse umsteigen

Berlin/Frankfurt (Oder) - Erneut schlechte Nachrichten für Pendler: Ab Freitag entfallen alle Züge der Linie RE1 zwischen Berlin-Ostbahnhof und Frankfurt (Oder) .

Der RE1 zwischen Berlin-Ostbahnhof und Frankfurt (Oder) macht Pendlern erneut Sorgen. © Soeren Stache/dpa

Das teilte die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) mit. Die Sperrung soll bis zum Morgen des 15. August andauern. Grund hierfür seien Bauarbeiten der Deutschen Bahn.

Zwischen den Bahnhöfen besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen. Einige der Busse fahren alle Stationen via Landstraße ab.

Andere Expressbusse lassen kleinere Ortschaften aus und fahren teilweise über die Autobahn.

Dennoch müssen sich Pendler auf deutlich längere Fahrzeiten einstellen.