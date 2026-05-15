Vollsperrung auf Bahnstrecke Köln-Hagen: Jetzt trifft es auch die S-Bahn

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wegen der Generalsanierung der Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen müssen in den kommenden Wochen noch einmal mehr Pendler auf Ersatzbusse umsteigen.

Von Marc Herwig

Köln/Wuppertal - Wegen der Generalsanierung der Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen müssen in den kommenden Wochen noch einmal mehr Pendler auf Ersatzbusse umsteigen.

Die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Köln und Hagen gilt als eines der größten Bahn-Bauprojekte in NRW. (Archivbild)
Die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Köln und Hagen gilt als eines der größten Bahn-Bauprojekte in NRW. (Archivbild)  © Henning Kaiser/dpa

Die Bahn sperrt am Freitagabend (21 Uhr) auch die S-Bahn-Gleise, die von Düsseldorf nach Gevelsberg bei Hagen führen. Vier Wochen lang bis zum 12. Juni fahren auf den Strecken dann überhaupt keine Züge mehr.

Die Generalsanierung ist das derzeit größte Bauprojekt der Bahn in Nordrhein-Westfalen. Bis zum 10. Juli werden vor allem die Gleise und die Bahnhöfe modernisiert.

Gut fünf Monate lang ist die wichtige Fern- und Regionalstrecke zwischen Köln und Hagen für die Arbeiten gesperrt. Der Fernverkehr wird weiträumig über das Ruhrgebiet umgeleitet.

Lokführer meldet Gefahr im Gleisbereich: Vollsperrung im Elbtal!
Deutsche Bahn Lokführer meldet Gefahr im Gleisbereich: Vollsperrung im Elbtal!

In den vergangenen Wochen konnten aber zumindest die S-Bahn-Gleise genutzt werden, die auf einem Teil der Strecke parallel verlaufen.

Dadurch gab es ein kleines Angebot an S-Bahnen und Regionalzügen zwischen Hagen und Düsseldorf.

Wegen der Streckensanierung zwischen Köln und Hagen sind derzeit hunderte Ersatzbusse für Pendler im Einsatz.
Wegen der Streckensanierung zwischen Köln und Hagen sind derzeit hunderte Ersatzbusse für Pendler im Einsatz.  © Federico Gambarini/dpa

200 Ersatzbusse sollen Pendler ans Ziel bringen

In den kommenden Wochen sollen nun Ersatzbusse alle Pendler und Reisenden ans Ziel bringen. Am besten sehen Reisende in der Online-Auskunft, wie die eigene Verbindung trotz der Bauarbeiten funktioniert, teilte die Bahn mit. Dort seien alle Änderungen enthalten.

Rund 200 Ersatzbusse sind laut Bahn in den Hauptverkehrszeiten im Einsatz. Einige fahren wie S-Bahnen alle Stationen unterwegs ab. Einige pendeln als Expressbusse auch nur zwischen den großen Bahnhöfen.

Allerdings berichten Fahrgäste immer wieder von Problemen, etwa weil die Busse auf den Autobahnen im Stau stehen.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

Mehr zum Thema Deutsche Bahn: