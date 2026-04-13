Vollsperrung im Elbtal: Hier müssen alle Züge entfallen

Bad Schandau - Busse statt Züge! Ab Montag ist der Bahnverkehr im Elbtal zwischen Bad Schandau und Schöna stark beeinträchtigt.

Wegen Bauarbeiten kann die S1 bis Sonntag tagsüber nur bis Bad Schandau fahren. (Archivbild) © Lars Neumann/PR

Jeweils tagsüber muss der Abschnitt bis einschließlich Sonntag von 9.10 Uhr bis 17 Uhr beziehungsweise am Montag bis 18.50 Uhr voll gesperrt werden, teilte Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mit. Grund dafür seien Brückenarbeiten.

Die Fernzüge sind nur auf Teilstrecken zwischen Berlin und Dresden sowie zwischen Ústí nad Labem und Prag unterwegs. Dazwischen rollt ein Ersatzverkehr. "Die Fahrzeit verlängert sich um rund 30 Minuten", heißt es.

Ebenfalls ist die S1 und die Nationalparkbahn U28 betroffen. Auch hier müssen Reisende auf den SEV umsteigen.

Weiterhin gilt es zu beachten, dass wegen Schienenerneuerung die S1 in den Abend- und Nachtstunden bis Freitagfrüh zwischen Pirna und Bad Schandau entfällt und durch Busse ersetzt wird.