SEV-Wahnsinn in Sachsen! Zwei Baustellen lassen Fahrzeit explodieren

Oederan/Freiberg - Diese Streckensperrung wird vielen Pendler den letzten Nerv rauben! Zwischen Dresden und Chemnitz müssen Fahrgäste fast zwei Wochen lang in SEV-Busse umsteigen . Dazu kommt eine bestehende Sperrung in Dresden . TAG24 hat nachgerechnet: Die Fahrzeit verdoppelt sich damit beinahe.

Mit dem Zug bequem von Chemnitz nach Dresden fahren - das ist aktuell nicht möglich. Fahrgäste müssen mindestens einmal in einen SEV-Bus umsteigen. © Maik Börner

Seit Freitagabend (10. April) werkelt die Bahn zwischen Oederan und Freiberg an Gleis-, Brücken- und Bahnübergängen. Die Folge: Eine Sperrung der Strecke.

Fahrgäste müssen nun zwischen Oederan und Freiberg in einen SEV-Bus umsteigen. Das Ganze geht bis zum 26. April.



Heißt konkret: Die reguläre Fahrzeit von etwa einer Stunde zwischen Dresden und Chemnitz verdoppelt sich auf fast zwei Stunden!

Grund dafür ist auch ein weiterer Schienenersatzverkehr. Zwischen Dresden Hauptbahnhof und Plauen fahren ebenfalls Busse.

Bedeutet: Wer von Dresden Hauptbahnhof nach Chemnitz fahren möchte, muss zunächst mit einem Ersatzbus nach Dresden-Plauen fahren, dort in den Zug, in Freiberg wieder ausstiegen, erneut in einen SEV-Bus bis Oederan und den Rest der Strecke im Zug zurücklegen. Fahrzeit: eine Stunde und 52 Minuten. Normalerweise 60 Minuten.