SEV-Wahnsinn in Sachsen! Zwei Baustellen lassen Fahrzeit explodieren
Oederan/Freiberg - Diese Streckensperrung wird vielen Pendler den letzten Nerv rauben! Zwischen Dresden und Chemnitz müssen Fahrgäste fast zwei Wochen lang in SEV-Busse umsteigen. Dazu kommt eine bestehende Sperrung in Dresden. TAG24 hat nachgerechnet: Die Fahrzeit verdoppelt sich damit beinahe.
Seit Freitagabend (10. April) werkelt die Bahn zwischen Oederan und Freiberg an Gleis-, Brücken- und Bahnübergängen. Die Folge: Eine Sperrung der Strecke.
Fahrgäste müssen nun zwischen Oederan und Freiberg in einen SEV-Bus umsteigen. Das Ganze geht bis zum 26. April.
Heißt konkret: Die reguläre Fahrzeit von etwa einer Stunde zwischen Dresden und Chemnitz verdoppelt sich auf fast zwei Stunden!
Grund dafür ist auch ein weiterer Schienenersatzverkehr. Zwischen Dresden Hauptbahnhof und Plauen fahren ebenfalls Busse.
Bedeutet: Wer von Dresden Hauptbahnhof nach Chemnitz fahren möchte, muss zunächst mit einem Ersatzbus nach Dresden-Plauen fahren, dort in den Zug, in Freiberg wieder ausstiegen, erneut in einen SEV-Bus bis Oederan und den Rest der Strecke im Zug zurücklegen. Fahrzeit: eine Stunde und 52 Minuten. Normalerweise 60 Minuten.
Ärgerlich: Wer den Express-Zug ab Dresden nimmt, landet in Oederan im Bummelzug
Ärgerlich: Wer ab Dresden den schnellen Zug (RE 3) nach Chemnitz nimmt, muss in Oederan zwangsläufig in einen langsameren (RB 30) wechseln. Andersrum genauso.
Besonders nervig wird das für Pendler, die von Dresden aus kleinere Bahnhöfe erreichen wollen - beispielsweise Kleinschirma oder Niederwiesa. Sie fahren zwar mit dem schnellen Zug ab Dresden, müssen in Oederan aber eine halbe Stunde auf den langsamen Zug (RB 30) warten.
Während die Sperrung zwischen Oederan und Freiberg am 26. April aufgehoben wird, dauern die Bauarbeiten zwischen Dresden-Plauen und Dresden Hauptbahnhof bis Mitte November 2026. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten am Kreuzungsbauwerk des Hauptbahnhofs.
Züge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) starten und enden am Neustädter Bahnhof. Wer zum Hauptbahnhof muss, kann in Dresden-Plauen in den SEV-Bus umsteigen.
Titelfoto: Thomas Türpe, Maik Börner