Zusammenstoß! Sachsens wichtigste Zugstrecke bis auf Weiteres voll gesperrt

Wurzen - Wer am Dienstagabend mit dem Zug zwischen Wurzen und Riesa unterwegs ist, muss viel Geduld mitbringen.

Der Streckenabschnitt zwischen Wurzen und Riesa wurde am Dienstagabend gesperrt. © Jens Büttner/dpa

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, musste der Streckenabschnitt zwischen Wurzen und Riesa auf Höhe der Ortslage Dornreichenbach gesperrt werden.

"Der Grund hierfür ist eine Zugkollision auf der Strecke", hieß es im DB-Navigator. Während anfangs von "Gegenständen" auf den Gleisen die Rede war, wurde die DB später konkreter: Ein Hirsch sei von einem Zug erwischt worden und wohl mitten auf den Schienen verendet.

Aufgrund der Sperrung wurde der Betrieb der Linie RE50 bis auf Weiteres komplett eingestellt, ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wurzen und Riesa wurde eingerichtet.

Reisende, die von/ab Wurzen unterwegs sind, sollten - wenn möglich - die S-Bahn-Linie 3 als Alternativverbindung nutzen.