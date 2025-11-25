Zusammenstoß! Sachsens wichtigste Zugstrecke bis auf Weiteres voll gesperrt
Wurzen - Wer am Dienstagabend mit dem Zug zwischen Wurzen und Riesa unterwegs ist, muss viel Geduld mitbringen.
Wie die Deutsche Bahn mitteilte, musste der Streckenabschnitt zwischen Wurzen und Riesa auf Höhe der Ortslage Dornreichenbach gesperrt werden.
"Der Grund hierfür ist eine Zugkollision auf der Strecke", hieß es im DB-Navigator. Während anfangs von "Gegenständen" auf den Gleisen die Rede war, wurde die DB später konkreter: Ein Hirsch sei von einem Zug erwischt worden und wohl mitten auf den Schienen verendet.
Aufgrund der Sperrung wurde der Betrieb der Linie RE50 bis auf Weiteres komplett eingestellt, ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wurzen und Riesa wurde eingerichtet.
Reisende, die von/ab Wurzen unterwegs sind, sollten - wenn möglich - die S-Bahn-Linie 3 als Alternativverbindung nutzen.
Nicht nur die Regionalbahnen, sondern auch der Fernverkehr wird durch die Streckensperrung aktuell beeinträchtigt. Bei den Verbindungen zwischen Leipzig und Dresden ist mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Mit einer zeitnahen Streckenfreigabe sei laut DB wohl nicht zu rechnen.
Titelfoto: Montage Jens Büttner/dpa ; Michael Bahlo/dpa