Güterzug beworfen: Strecke Nürnberg–Bamberg eine Stunde gesperrt

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Güterzug mit Gegenständen beworfen. Die Strecke Nürnberg nach Bamberg musste gesperrt werden.

Von Lena Brandner

Nürnberg - Am frühen Samstagmorgen warfen Unbekannte Gegenstände auf einen Güterzug. Die Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg musste ab 4.23 Uhr für eine Stunde gesperrt werden.

Die Bundespolizei suchte den Täter am Gleis. (Symbolfoto)
Die Bundespolizei suchte den Täter am Gleis. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Der Zugführer habe am frühen Morgen gemeldet, dass die Frontscheibe der Lokomotive gesprungen sei, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Zeitgleich habe er eine unbekannte Person mit Taschenlampe an den Gleisen bemerkt.

Streifen der Bundespolizei hätten daraufhin den Bereich nach einem Wurfgeschoss und verdächtigen Menschen abgesucht - allerdings ohne Ergebnis.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der Täter einen Stein oder ähnlichen Gegenstand gegen die Scheibe des Zuges geworfen hat.

Die Beamten ermitteln laut dem Sprecher wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der Zugführer blieb demnach unverletzt.

