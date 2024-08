Weil kein Mitarbeiter da ist: Zugausfall im Raum Dresden!

Dresden - Am Samstag sorgt ein Personalausfall bei der Deutschen Bahn für Störungen im Raum Dresden !

Die Regionalbahn 31 zwischen Dresden und Coswig entfällt am Samstag. (Symbolbild) © Guido Kirchner/dpa

Weil der Infrastrukturbetreiber "DB InfraGO" das Stellwerk in Cossebaude nicht besetzen kann, sind dort auch keine Zugfahrten möglich, so ein Sprecher des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) gegenüber TAG24 am Morgen.

Davon betroffen ist die Regionalbahn 31 zwischen Coswig und Dresden.

Während die Haltestellen Friedrichstadt, Cotta, Kemnitz, Stetzsch, Cossebaude und Niederwartha komplett entfallen, wird die RB31 ab dem Bahnhof Coswig über die andere Elbseite umgeleitet und fährt über Radebeul direkt nach Dresden.

Für die betroffenen Fahrgäste verkehrt derweil ein Ersatzbus über Cossebaude, heißt es auf der VVO-Website.