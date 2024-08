Wochenlange Sperrung! Das müssen Pendler der Rheintalbahn jetzt wissen

Eine größere Baustelle in Nordbaden hat ab kommender Woche größere Auswirkungen auf Bahnreisende in der Region. © Uli Deck/dpa

Für drei Wochen - vom 9. August um 21 Uhr bis zum 30. August zur gleichen Zeit - soll der Abschnitt wegen Bauarbeiten im Zuge des milliardenschweren Ausbaus der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel gesperrt werden. Statt Zügen fahren Busse.

In Baden-Baden haben die Ersatzbusse nach Angaben der Deutschen Bahn Anschluss an stündlich fahrende ICE-Züge nach Basel beziehungsweise in die Schweiz.

Fernverkehrszüge von und nach Frankreich sollen über Kaiserslautern und Saarbrücken umgeleitet werden.

Der ECE auf der Strecke Frankfurt–Mailand entfalle auf dem deutschen Abschnitt.