Zugausfälle und Verspätungen: Umgestürzter Baum legt Bahnverkehr nahe Dresden lahm
Pirna - Wer am Samstag einen Wochenendausflug in die Sächsische Schweiz oder in umgekehrter Richtung nach Dresden mit der Bahn geplant hatte, muss mit heftigen Verspätungen rechnen.
Demnach sorgt ein umgestürzter Baum seit dem Morgen für eine Vollsperrung der Strecke im Oberen Elbtal.
Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO war der Baum kurz nach 9 Uhr in die Oberleitung zwischen Pirna und Obervogelgesang gestürzt.
Daraufhin wurde die Oberleitung abgeschaltet und der betroffene Streckenabschnitt wenig später in beide Richtungen gesperrt.
Von der Sperrung sind die S-Bahn-Linie 1 zwischen Pirna und Bad Schandau, der Wander-Express RE50 nach Krippen, der Fernverkehr zwischen Prag und Berlin sowie der am Wochenende verkehrende "Bohemia Express" zwischen Ústí nad Labem und Dresden betroffen.
Wie lange die Reparaturarbeiten dauern und wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist derzeit noch unklar.
Titelfoto: Daniel Förster