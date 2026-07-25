Zugausfälle und Verspätungen: Umgestürzter Baum legt Bahnverkehr nahe Dresden lahm

Pirna - Wer am Samstag einen Wochenendausflug in die Sächsische Schweiz oder in umgekehrter Richtung nach Dresden mit der Bahn geplant hatte, muss mit heftigen Verspätungen rechnen.

Zwischen Pirna und Obervogelgesang sorgt ein umgestürzter Baum für eine Vollsperrung der Gleise. (Archivbild) © Daniel Förster

Demnach sorgt ein umgestürzter Baum seit dem Morgen für eine Vollsperrung der Strecke im Oberen Elbtal.

Nach Angaben des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO war der Baum kurz nach 9 Uhr in die Oberleitung zwischen Pirna und Obervogelgesang gestürzt.

Daraufhin wurde die Oberleitung abgeschaltet und der betroffene Streckenabschnitt wenig später in beide Richtungen gesperrt.