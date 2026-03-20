Zugausfälle zwischen Stendal und Magdeburg: Was war passiert?

Zielitz - Am Donnerstag kam es auf der Bahnstrecke zwischen Stendal und Magdeburg zu erheblichen Problemen. Viele Zugverbindungen mussten ausfallen.

Zwei Stunden lang ging zwischen Stendal und Magdeburg nichts mehr. (Symbolfoto) © Hannes P. Albert/dpa

Grund dafür war ein kaputtes Stellwerk in Zielitz (Landkreis Börde), wie der MDR berichtet. Die Probleme hätten am Mittag begonnen, hieß es.

Der Defekt hätte zwei Stunden lang bestanden. Zahlreiche Fahrgäste mussten an Bahnsteigen oder in Regionalzügen die Zeit überbrücken.

Erst am frühen Nachmittag sei der Verkehr zwischen der altmärkischen Hansestadt und der Landeshauptstadt wieder angelaufen.

Allerdings kam es noch Stunden später zu Einschränkungen.