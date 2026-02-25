Zugbegleiter angegriffen: 100 Reisende müssen ICE verlassen

Stendal - Wegen eines Angriffs auf einen Zugbegleiter ist die Fahrt eines ICE von Wolfsburg in Richtung Berlin am Dienstag abgebrochen worden. Rund 100 Reisende mussten nach Angaben der Bundespolizei den ICE in Stendal (Sachsen-Anhalt) verlassen und auf einen späteren Zug ausweichen.

Die Polizei wurde am Dienstag zu einem Zug der Deutschen Bahn gerufen. © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei mitteilte, zeigte eine 35 Jahre alte Frau bei der Fahrkartenkontrolle ein Ticket vor, das nicht für Fernverkehrszüge galt.

In Wolfsburg hätte die Frau den ICE verlassen sollen, stattdessen sei sie auf den Zugchef losgegangen und habe ihn mit der Faust geschlagen.

Der angegriffene Zugchef habe anschließend über Schmerzen im Bauch geklagt und seinen Dienst abbrechen müssen.