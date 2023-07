Fix: Deutsche Post stampft polarisierendes Produkt ein, das (fast) jeder kennt!

Bonn - Paukenschlag bei der Deutschen Post ! Wie der Bonner Logistikkonzern am Montag (3. Juli) bekannt gab, wird das von vielen Haushalten verhasste Werbeprospekt-Bündel "Einkauf aktuell" eingestellt!

Die Deutsche Post gab am Montag (3. Juli) offiziell bekannt, eines ihrer polarisierenden Werbeprodukte einzustellen. © Oliver Berg/dpa

Seit 2003 werden die Sendungen immer samstags an bis zu 18 Millionen Haushalte in Deutschland geliefert - mit völlig unterschiedlicher Resonanz. Die einen blättern es mal durch, die anderen werfen es sofort in den Müll. Doch damit ist bald Schluss: Das Produkt wird zum 1. April 2024 eingestellt!

Als Grund für die überraschende Entscheidung nannte das Unternehmen die sinkenden Werbeausgaben von Firmenkunden sowie die gestiegenen Kosten für Energie, Papier und Personal. Auch die Inflation spielt eine Rolle.

Die Einstellung falle nicht leicht, sagte der zuständige Post-Manager Benjamin Rasch. "Aber wir müssen auf die Entwicklung reagieren, dass insbesondere der stationäre Handel die Ausgaben für klassische wöchentliche Prospekte zur Handelswerbung reduziert."

Er betonte allerdings, dass papiergebundene Werbung auch in Zukunft ihre Daseinsberechtigung im Werbe-Mix behalten werde, da diese nach wie vor eine hohe Werbewirksamkeit erziele und bei vielen Kunden beliebt sei.