Bundeswehr-Heli mit alter DDR-Technik aus der Mulde geborgen - Suche nach Crew-Mitglied

Alles in Kürze

Am Mittwochmorgen begann dann eine groß angelegte Suche, an der Hunderte Soldaten, Einsatzkräfte von THW und Feuerwehren sowie Taucher von Polizei und Marine beteiligt waren.

Noch am Dienstagabend donnerte der Düsenjet immer wieder im Tiefflug über die Mulderegion bei Grimma. Mit modernster Aufklärungstechnik, darunter eine hochauflösende Kamera und Infrarotsucher, scannte der Eurofighter Fluss und Ufer ab.

Grimmas OB Tino Kießig (33, parteilos) war als Stadtchef und Feuerwehrmann am Einsatz beteiligt. Er hatte die Idee mit dem alten Forstschlepper. © Heiko Rebsch/dpa

"Die ursprünglich geplante Bergung aus der Luft mit einem Transporthubschrauber war dann doch nicht möglich, so haben wir das in die Hand genommen", berichtete Grimmas OB Tino Kießig (33, parteilos), der als Feuerwehrmann vor Ort war.

Er rief Landschaftspflege-Unternehmer Enrico Jassmann (43) an, der kurz darauf mit seinem alten DDR-Forstschlepper LKT 81 anrückte.

"Der hat eine Doppelwinde, die zweimal sieben Tonnen ziehen kann", erzählte Jassmann TAG24. Damit habe man dann die demolierte Hubschrauberkabine an Land gezogen. Kurz darauf wurde aus den Trümmern die zweite Leiche geborgen.

Das Schadensbild an dem Airbus H135 lässt eine Unfallversion immer wahrscheinlicher werden: Demnach ist der Helikopter im Tiefflug über die Mulde gerast und bei Golzern mit dem Landegestell in die Kabel-Seilkonstruktion der dortigen Pegelmessstation eingefädelt. Diese überspannt in etwa fünf Metern Höhe die Mulde.

Das Kufengestell wurde teilweise abgerissen, der Helikopter überschlug sich kopfüber und krachte mit dem Hauptrotor aufs Wasser. Durch den immensen Aufpralldruck sind augenscheinlich Teile des Hauptgetriebes in die Kabine geschossen - und haben dort vermutlich bereits zu den tödlichen Verletzungen der Crew geführt.