16 Kilo Drogen an Bord: Autofahrer "auffällig nervös"

Dieser Drogenfund wurde von der Bundespolizei sichergestellt. © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Kemptener Beamte den Niederländer in der Nacht auf Montag auf dem Pendlerparkplatz Nesselwang an der A7.

Weil sich der 23-Jährige "auffällig nervös" verhielt, schauten die Bundespolizisten genauer hin: Bei der Durchsuchung seines Kofferraumes fanden die Bundespolizisten drei schwarze Säcke mit verdächtig aussehendem Inhalt.

Wie die Zollfahndung später bestätigte, handelte es sich bei den Substanzen um Ketamin, Ecstasy und MDMA mit einem Verkaufswert von schätzungsweise 150.000 Euro.

Der mutmaßliche Drogenkurier sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, das Auto des Niederländers wurde sichergestellt.