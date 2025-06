Nach 10-Stunden-Operation haben sie ihn: Meistgesuchter Drogenboss Ecuadors erneut gefasst

Drogenboss "Fito" wurde direkt nach seiner Festnahme in den erstbesten Flieger in ein Hochsicherheitsgefängnis gesetzt. © Fotomontage: MARCOS PIN / AFP

Laut einem Bericht der "BBC" konnte "Fito", welcher mit bürgerlichem Namen José Adolfo Macías Villamar (45) heißt, am Donnerstag in einem unterirdischen Bunker unterhalb einer Villa im ecuadorianischen Manta gefasst werden.

Villamar ist der Kopf der Schmugglerbande "Los Choneros", welche unter anderem dafür verantwortlich ist, dass das Land von einem sicheren Ort für Touristen zu einem der Länder mit den höchsten Mordraten der Welt geworden ist. Zudem soll der Drogenboss auch seine Finger bei der Ermordung des damaligen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio (†59) mit im Spiel gehabt haben.

In einer 10-stündigen Razzia haben Einsatzkräfte des Militärs und der Polizei das luxuriöse Anwesen durchkämmt und sind dabei auf eine geheime, im Boden eingelassene Falltür gestoßen, die eine Metalltreppe versteckt hielt. Am Ende dieser fanden die Ermittler einen weiteren Raum, der mit allem ausgestattet war, was man zum Überleben für einige Zeit brauchte.

"Fito" soll bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet haben und wurde direkt im Anschluss in einen Flieger zu einem Hochsicherheitsgefängnis gesetzt.