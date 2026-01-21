Ab in den Schnee? Skiurlauber mit Koks im Gepäck und Kindern auf der Rückbank
Von Lena Brandner
Berg - Mit einem Tütchen Koks, seinem Sohn (13) und seinen zwei Neffen (13 und 17) machte sich ein 51-Jähriger am Dienstag auf den Weg in den Skiurlaub.
Beamte kontrollierten sein Auto gegen 15.45 Uhr an der Rastanlage Frankenwald West an der A9 nahe Berg (Landkreis Hof), wie die Polizei mitteilte.
Dabei fanden sie demnach ein Päckchen mit weißem Pulver in der Umhängetasche des 51-Jährigen. Bei dem Pulver handelte es sich laut Polizei um eine geringe Menge Kokain.
Die Polizisten beschlagnahmten die Droge und stellten Anzeige gegen den Autofahrer.
Weil ein Test laut Polizei keine Hinweise auf Drogenkonsum ergeben hatte, durfte der 51-Jährige die Fahrt in den Urlaub nach Österreich fortsetzen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa