Ab in den Schnee? Skiurlauber mit Koks im Gepäck und Kindern auf der Rückbank

Berg - Mit einem Tütchen Koks, seinem Sohn (13) und seinen zwei Neffen (13 und 17) machte sich ein 51-Jähriger am Dienstag auf den Weg in den Skiurlaub.

Eine Kontrolle an der A9 brachte ein Tütchen Kokain bei einem Mann zum Vorschein. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Beamte kontrollierten sein Auto gegen 15.45 Uhr an der Rastanlage Frankenwald West an der A9 nahe Berg (Landkreis Hof), wie die Polizei mitteilte.

Dabei fanden sie demnach ein Päckchen mit weißem Pulver in der Umhängetasche des 51-Jährigen. Bei dem Pulver handelte es sich laut Polizei um eine geringe Menge Kokain.

Die Polizisten beschlagnahmten die Droge und stellten Anzeige gegen den Autofahrer.