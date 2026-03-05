Drogen-Plantage entdeckt: 43-Jähriger vorläufig festgenommen

Kirchworbis - In Kirchenworbis im Kreis Eichsfeld hat die Polizei am Donnerstagmorgen eine Drogenplantage ausgehoben.

Die Ermittler entdeckten eine Cannabis-Plantage. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Laut den Ermittlern hatte es einen "umfangreichen und länderübergreifenden Polizeieinsatz im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität" gegeben.

Aus diesem Grund wurde von der Kripo Nordhausen ein Gebäude in der Hauptstraße in Kirchenworbis durchsucht. Dort entdeckten die Beamten eine professionelle Cannabis-Aufzuchtanlage. In der Folge wurden alle Beweismittel beschlagnahmt und ein 43-Jähriger vorläufig festgenommen.

Zeitgleich gab es einen Zugriff an der Wohnadresse des Gebäudeeigentümers in einer Kleinstadt in Hessen. "Die Kriminalpolizei in Nordhausen steht mit hessischen Beamten sowie der Staatsanwaltschaft Mühlhausen im engen Austausch", teilte die Polizei mit. Während des Einsatzes kam es in der Hauptstraße in Kirchenworbis zu Verkehrseinschränkungen.