Mehrere Kilogramm Drogen gefunden: 71-Jähriger verhaftet

Pößneck - Bei Durchsuchungen im Raum Pößneck (Saale-Orla-Kreis) haben die Polizei und Staatsanwaltschaft vergangene Woche mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt.

Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz gewesen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Beamten erklärten, konnten Datenträger sowie rund 5,3 Kilogramm Methamphetamin sichergestellt werden.

Bei der Maßnahme war ein 71-jähriger Vietnamese verhaftet worden. Das Amtsgericht Gera hatte gegen ihn Haftbefehl erlassen. Dem Senior wird der "Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" vorgeworfen.