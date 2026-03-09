Mehrere Kilogramm Drogen gefunden: 71-Jähriger verhaftet
Pößneck - Bei Durchsuchungen im Raum Pößneck (Saale-Orla-Kreis) haben die Polizei und Staatsanwaltschaft vergangene Woche mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt.
Wie die Beamten erklärten, konnten Datenträger sowie rund 5,3 Kilogramm Methamphetamin sichergestellt werden.
Bei der Maßnahme war ein 71-jähriger Vietnamese verhaftet worden. Das Amtsgericht Gera hatte gegen ihn Haftbefehl erlassen. Dem Senior wird der "Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" vorgeworfen.
Die Durchsuchung hatte das Thüringer Landeskriminalamt (TLKA) am 4. März im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera durchgeführt. Rund 50 Beamten und ein Diensthund waren im Einsatz gewesen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
