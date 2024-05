Höchststand bei Drogentoten in Thüringen: So viele Menschen starben!

Die Zahl der Drogentoten in Thüringen hat 2023 einen Höchststand erreicht. (Symbolbild) © Felix Zahn/dpa

Im vergangenen Jahr starben 42 Menschen an einer Überdosis oder anderen Folgen von Drogenkonsum, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit dem Jahr 2006. Frühere Daten lagen nicht vor.



Thüringen habe einen hohen Anteil an Konsumenten von Crystal Meth, teilte das Gesundheitsministerium mit. Auch Alkohol und Cannabis bereiteten Sorgen. Die Gesundheitsbehörden hätten auch Gamma-Butyrolacton, das etwa als Lösungsmittel verwendet werde, und sogenannte Legal Highs im Blick.

Es gebe aber keinen starken neuen oder besonders gefährlichen Drogentrend im Freistaat. Offene Crack-Szenen wie in einigen Großstädten seien in Thüringen nicht zu verzeichnen.

In jüngster Vergangenheit habe aber Fentanyl, das in den USA für Zehntausende Drogentote im Jahr verantwortlich sei, den Weg in den Freistaat gefunden, so das Ministerium.