Brennpunkt Kottbusser Tor: Wie leicht lassen sich hier Drogen kaufen?

Berlin - Drogen , Dreck und Diebstahl: Das Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist berühmt-berüchtigt. Tausende Anzeigen nimmt die Polizei jährlich an diesem kriminalitätsbelasteten Ort auf. YouTuber Marvin Wildhage (27) wagte sich in den Brennpunkt, wo Gewalt im Stundentakt passiert.

Am U-Bahnhof-Aushang bietet ein Dealer Marvin Wildhage (27, l.) Drogen zum Kauf an. © ScreenshotYouTube/MarvinWildhage

In seinem neuesten Video "Berlins Schattenwelt: Leben und Überleben am Kottbusser Tor" will Wildhage sich ein eigenes und umfassendes Bild des Drogen-Hotspots zu verschaffen.

Dabei stellte er eine Woche lang den Ruf des Kotti, wie er liebevoll genannt wird, auf den Prüfstand und spürte der Frage nach: Wie leicht kommt man an diesem Umschlagplatz an Drogen?

Wildhage habe es kaum aus dem U-Bahnhof geschafft, da habe ihn schon direkt jemand gefragt, ob er etwas kaufen wolle, berichtete der Journalist überrascht und erschrocken. "Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass das Ganze so offensichtlich und auch so aggressiv passiert." Gekauft hätte er aber nichts, sondern Ausreden erfunden und die Beine in die Hand genommen.

Doch wie kann es sein, dass Drogendeals problemlos und rund um die Uhr stattfinden? Der 27-Jährige befragte dazu seinen Kumpel Burak Caniperk, der Sozialarbeiter im Berliner Ortsteil Schöneberg ist.

"Ich glaube, dass die meisten Umkehrplätze haben und dass sie die 100 Gramm nicht am Körper tragen, sondern immer nur auf Bestellung holen, wenn du so willst", erzählte Caniperk. Der Streetworker warnte vor dem Rattenschwanz an Folgen, der mit dem Drogenhandel einhergeht: Kriminalität und Anwohner, die sich gestört fühlen.