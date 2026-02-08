Drogen, Alkohol, Internet: Was konsumieren Bayerns Schüler?

München - Alkohol, Drogen, Tabak, Medikamente, soziale Medien : Wie ist das Suchtverhalten bei Jugendlichen? Daten der Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD) in Bayern zeigen: Alkohol ist zwar weiter stark verbreitet, aber ebenso wie der Konsum von Zigaretten, Cannabis und illegalen Drogen eher rückläufig.

Illegale Drogen – vor allem mit psychoaktiven Substanzen – werden meist "nur" probiert und nicht dauerhaft konsumiert. (Symbolfoto) © 123RF/Katarzyna Białasiewicz

Mehr als ein Drittel der Jugendlichen (38,5 Prozent) hat der Studie zufolge schon einmal Tabak konsumiert, in den 30 Tagen vor der Erhebung war es jeder Fünfte (20,8 Prozent).



Es werden deutlich weniger Zigaretten geraucht als noch vor 20 Jahren. Dafür greifen Jugendliche vermehrt zu E-Zigaretten. Fast jeder Zweite (47,3 Prozent) hat das mindestens einmal probiert, in den 30 Tagen vor der Befragung hatte fast jeder Dritte E-Zigaretten geraucht (30,0 Prozent).

Vier von fünf Jugendlichen haben im Jahr vor der Erhebung Alkohol getrunken, knapp zwei Drittel auch in den 30 Tagen vor der Befragung. Zwar setzt sich der langfristige Rückgang des Alkoholkonsums fort.

Dennoch hatte fast jeder Zweite (46,9 Prozent) schon einmal einen Rausch. Alkohol als eine Art Problemlösung war demnach eher für Mädchen ein Thema.

Der Cannabiskonsum sank zwar im Vergleich zu 2019 insgesamt. Doch die Zahl der Jugendlichen, die Cannabis in problematischer Weise konsumieren, stieg im Jahr 2024 deutlich. Das betraf knapp zwei Prozent aller Befragten.

Bei illegalen Drogen bleibe es oft beim Probieren. Dennoch sei das Thema weiter relevant. Am häufigsten würden neue psychoaktive Substanzen konsumiert, gefolgt von Amphetaminen und Kokain.