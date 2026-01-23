Kuhstall in Tastungen umgebaut: Polizei hebt Drogen-Plantage aus

Im Kreis Eichsfeld hat die Polizei am Donnerstag eine Drogen-Plantage ausgehoben.

Von Christian Rüdiger

Tastungen - Im Kreis Eichsfeld hat die Polizei am Donnerstag eine Drogen-Plantage ausgehoben.

Die Polizei entdeckte eine Drogen-Plantage.
Die Polizei entdeckte eine Drogen-Plantage.  © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Ausschlaggebend war der Hinweis eines Betreibers einer Photovoltaik-Anlage. Der Mann hatte der Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte unerlaubt Strom von seinen PV-Anlagen abzapfen würden.

Als die Ermittler diesem Sachverhalt auf den Grund gingen, entdeckten sie eine illegale Cannabis-Plantage.

Die Kriminellen hatten einen leer stehenden Kuhstall zu einer professionellen und illegal betriebenen Aufzucht-Anlage für Drogen umgebaut, teilte die Polizei am Freitag mit.

Riesiger Drogenfund im Urwald: Ermittler zerstören Geheimlabore
Drogen Riesiger Drogenfund im Urwald: Ermittler zerstören Geheimlabore

Am Tag der Entdeckung konnte bereits ein 24-Jähriger am Tatobjekt festgenommen werden. Der junge Mann soll am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Mühlhausen vorgeführt werden.

Die Polizei sowie die Kripo waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und stellten mehrere Gegenstände und 140 Kilogramm Cannabis sicher. Die Drogen werden nun vernichtet.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Mehr zum Thema Drogen: