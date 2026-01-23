Kuhstall in Tastungen umgebaut: Polizei hebt Drogen-Plantage aus
Tastungen - Im Kreis Eichsfeld hat die Polizei am Donnerstag eine Drogen-Plantage ausgehoben.
Ausschlaggebend war der Hinweis eines Betreibers einer Photovoltaik-Anlage. Der Mann hatte der Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte unerlaubt Strom von seinen PV-Anlagen abzapfen würden.
Als die Ermittler diesem Sachverhalt auf den Grund gingen, entdeckten sie eine illegale Cannabis-Plantage.
Die Kriminellen hatten einen leer stehenden Kuhstall zu einer professionellen und illegal betriebenen Aufzucht-Anlage für Drogen umgebaut, teilte die Polizei am Freitag mit.
Am Tag der Entdeckung konnte bereits ein 24-Jähriger am Tatobjekt festgenommen werden. Der junge Mann soll am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Mühlhausen vorgeführt werden.
Die Polizei sowie die Kripo waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und stellten mehrere Gegenstände und 140 Kilogramm Cannabis sicher. Die Drogen werden nun vernichtet.
