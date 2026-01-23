Kuhstall in Tastungen umgebaut: Polizei hebt Drogen-Plantage aus

Tastungen - Im Kreis Eichsfeld hat die Polizei am Donnerstag eine Drogen-Plantage ausgehoben.

Die Polizei entdeckte eine Drogen-Plantage. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Ausschlaggebend war der Hinweis eines Betreibers einer Photovoltaik-Anlage. Der Mann hatte der Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte unerlaubt Strom von seinen PV-Anlagen abzapfen würden.

Als die Ermittler diesem Sachverhalt auf den Grund gingen, entdeckten sie eine illegale Cannabis-Plantage.

Die Kriminellen hatten einen leer stehenden Kuhstall zu einer professionellen und illegal betriebenen Aufzucht-Anlage für Drogen umgebaut, teilte die Polizei am Freitag mit.

Am Tag der Entdeckung konnte bereits ein 24-Jähriger am Tatobjekt festgenommen werden. Der junge Mann soll am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Mühlhausen vorgeführt werden.