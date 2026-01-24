Zehn Kilo Haschisch dabei: Mutmaßlicher Dealer an A8 geschnappt

Wie die Polizei hat einen 52-Jährigen auf der A8 in Oberbayern mit mehr als zehn Kilo Haschisch im Auto gestoppt.

Von Tizian Gerbing

Weyarn - Mehr als zehn Kilogramm Haschisch hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 bei Weyarn (Landkreis Miesbach) sichergestellt.

Angesichts seiner Ladung klickten bei dem 52-Jährigen schnell die Handschellen. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Ein 52-jähriger Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Beamte der Grenzpolizei stoppten den Wagen des Mannes auf der A8 bei Weyarn, als dieser in Richtung Österreich unterwegs war.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten die Drogen. Der Mann mit Wohnsitz in Baden-Württemberg wurde noch vor Ort festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft München.

Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis. Der 52-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

