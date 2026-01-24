Zehn Kilo Haschisch dabei: Mutmaßlicher Dealer an A8 geschnappt
Von Tizian Gerbing
Weyarn - Mehr als zehn Kilogramm Haschisch hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 bei Weyarn (Landkreis Miesbach) sichergestellt.
Ein 52-jähriger Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Beamte der Grenzpolizei stoppten den Wagen des Mannes auf der A8 bei Weyarn, als dieser in Richtung Österreich unterwegs war.
Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten die Drogen. Der Mann mit Wohnsitz in Baden-Württemberg wurde noch vor Ort festgenommen.
Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft München.
Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis. Der 52-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.
